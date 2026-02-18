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Viene trascinato dagli ingranaggi, operaio muore nel Veronese

E' successo a Isola della Scala. Macchinario forse senza 'fermo macchina'

Carabinieri - Ipa/Fotogramma
Carabinieri - Ipa/Fotogramma
18 febbraio 2026 | 16.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un operaio di 32 anni straniero è morto oggi verso mezzogiorno in un’azienda avicola di Isola della Scala, in provincia di Verona. L’uomo è rimasto schiacciato dal macchinario sul quale stava lavorando.

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Dalle prime informazioni pare che gli abiti dell’uomo si siano incastrati negli ingranaggi del macchinario che l’avrebbero trascinato nell’apparecchio ma non sarebbe scattato alcun allarme di fermo macchina come previsto dalle normative di sicurezza.

Sul posto è intervenuto anche l‘elicottero del Suem 118 di Verona ma inutilmente. Con i carabinieri di Isola, anche i tecnici dello Spisal dell’azienda sanitaria scaligera per condurre le indagini.

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infortuni morte operaio azienda avicola morto operaio veronese
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