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Roma, arrestate 7 persone per traffico di droga: tra questi ci sono tre poliziotti

L'indagine avviata nel 2024

Auto della Polizia
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17 febbraio 2026 | 08.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sette persone sono state arrestate nella mattinata di oggi perché gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

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Tra gli indagati ci sono tre appartenenti alla Polizia di Stato che, in numerose occasioni, avrebbero detenuto e ceduto ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, avrebbero fatto accesso abusivamente al sistema di consultazione Sdi delle forze dell'ordine e avrebbero rivelavato notizie d’ufficio e informazioni a P.G., soggetto operante nel quartiere romano del Tufello.

Più in particolare, nel corso della attività di indagine, avviata nel 2024 dal Centro operativo Dia di Roma con il coordinamento della Dda della Procura di Roma, sono stati raccolti elementi gravemente indiziari in ordine alla esistenza di una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Le indagini hanno permesso di svelare che l'associazione si avvaleva di agenti della Polizia di Stato per rifornirsi di stupefacenti. In particolare, il gruppo criminale forniva informazioni ai poliziotti corrotti circa la presenza di corrieri, anche di altri gruppi criminali, per farli perquisire e arrestare, circostanza in cui veniva sequestrato solo in parte lo stupefacente rinvenuto, per poi consegnare il restante quantitativo agli altri componenti del gruppo in cambio di denaro.

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roma roma traffico droga traffico droga poliziotti arrestati cronaca news
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