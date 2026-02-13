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Arte, Fontana (Regione Lombardia): "Bellezza diffonde senso di legalità"

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"Adotta una statua valorizza il patrimonio, se ne prende cura e contribuisce a rendere più visibili i luoghi pubblici"

Arte, Fontana (Regione Lombardia):
13 febbraio 2026 | 15.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il progetto ‘Adotta una statua’, “valorizza il patrimonio, se ne prende cura e contribuisce a rendere più visibili anche i luoghi pubblici dove la gente si ritrova. La bellezza, secondo me, aiuta anche a diffondere il senso di legalità: di fronte a una cosa bella è più difficile mettersi nelle condizioni di commettere qualche cosa di illegittimo”. Lo ha detto Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, alla cerimonia di svelamento della statua ‘Santo barbuto con Libro’, restaurata nell'ambito del progetto lanciato dalla Veneranda Fabbrica del Duomo per valorizzare il patrimonio storico e artistico della Cattedrale di Milano.

Il restauro dell’opera è stato sostenuto anche dalle donazioni di Gruppo Fnm che sostiene l’iniziativa. Un progetto che per il governatore significa “restituire la bellezza ai cittadini”. Poi conclude: “Non dimentichiamo di sottolineare la grande manualità delle persone che hanno effettuato il recupero e il restauro”.

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Tag
arte bellezza legalità patrimonio storico restauro
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