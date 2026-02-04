Materie prime: Ciafani (Legambiente), ‘ribaltare paradigma contro risiko mondiale’

Il presidente di Legambiente, Stefano Ciafani, fa il punto con l’Adnkronos sull’approvvigionamento delle materie prime critiche, evidenziando la necessità di ribaltare il ragionamento e lavorare sulle ‘miniere urbane’ a partire dalla raccolta dei rifiuti di apparecchi elettronici di cui sono piene le città. Un antidoto, secondo il presidente, al risiko tra i continenti che mette a rischio gli ecosistemi di aree delicate, prima tra tutti la Groenlandia su cui gravitano le mire geopolitiche dei grandi player globali .