Paolo Fiorentino, amministratore delegato di Banca Progetto, decide di fare un passo indietro malgrado il Cda abbia espresso piena fiducia nel suo operato. Il manager 68enne rassegna le dimissioni 24 ore dopo l'udienza che si è tenuta martedì davanti alla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano che lo scorso ottobre aveva disposto l'amministrazione giudiziaria dell'istituto milanese.

La Banca è finita al centro di un'inchiesta per presunti finanziamenti a società che sarebbero legate alla ‘ndrangheta. A ottobre Fiorentino aveva sottolineato: "Non siamo indagati, non siamo soggetti ad avvisi di garanzia. I nove soggetti cui fa riferimento la procura non sono nostri clienti. Certamente la Gdf ha degli strumenti per risalire a collegamenti che noi non abbiamo". A quanto apprende Adnkronos, l'ex manager di Carige resterà alla guida dell'istituto fino all'approvazione del bilancio, supportando la banca nella ricerca del successore.