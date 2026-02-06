circle x black
Milano Cortina, Meloni incontra Vance: "Rafforziamo la nostra collaborazione"

Il vicepresidente americano ha lodato la metropoli lombarda, definendola "bellissima", sottolineando come per i Giochi Invernali abbiano "fatto un grandissimo lavoro"

JD Vance e Giorgia Meloni (Afp)
06 febbraio 2026 | 13.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La premier Giorgia Meloni ha incontrato oggi, venerdì 6 febbraio, il vicepresidente americano J.D. Vance in prefettura a Milano. Erano presenti anche il segretario di Stato Usa Marco Rubio, l'ambasciatore americano a Roma Tilman J. Fertitta e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il vertice è durato circa due ore e mezzo. Le delegazioni si sono fermate per il pranzo, poi, Meloni incontrerà il presidente polacco Karol Nawrocki. In mattinata la premier aveva visto anche l'emiro del Qatar Tamīm bin Ḥamad Āl Thānī.

Dopo il pranzo con la premier, JD Vance e la moglie Usha sono andati a visitare la Pinacoteca di Brera e, dopo circa mezz'ora, sono tornati in albergo.

Meloni: "Stiamo lavorando a un rafforzamento della nostra cooperazione"

"Sono qui per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi, ma è anche un'occasione per confrontarci sulle nostre relazioni bilaterali" sottolinea la presidente del Consiglio. "Italia e Stati Uniti intrattengono rapporti molto significativi da sempre, stiamo lavorando su molte questioni bilaterali ovviamente di rafforzamento della nostra cooperazione, ma anche sugli altri dossier internazionali che sono aperti". "Ci siamo incontrati col vicepresidente l'ultima volta a Roma in occasione dell'inaugurazione del papato di papa Leone e oggi ci incontriamo di nuovo per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi - ha aggiunto -. Sono due eventi che raccontano un sistema di valori che tengono insieme Europa e Stati Uniti, che tengono insieme l'Occidente, che è alla base della nostra cooperazione, della nostra amicizia e del futuro che vogliamo costruire insieme".

Vance: "Milano bellissima, avremo un bel confronto"

Per i Giochi Invernali "avete fatto un grandissimo lavoro, la città è bellissima, mia moglie era molto eccitata di venire alle Olimpiadi a Milano e da quando sono diventato vicepresidente abbiamo pensato di venire qui". Vance si è, poi, detto "contento" che tutto abbia funzionato, sottolineando "l'eccezionale" lavoro svolto. "È bello avere valori condivisi e avremo un bel confronto su molti argomenti" ha poi aggiunto, sottolineando come sia "bello incontrarti di nuovo". "Abbiamo tante ottime relazioni, tante connessioni economiche e partnership" conclude.

