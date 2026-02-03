米国、本日下院でシャットダウンを終わらせるための法案を採決

下院共和党は本日、予算案を承認し、先週土曜日に始まったトランプ新政権下で2度目となるシャットダウンを終わらせることを目指している。民主党がこの法案に投票しないと発表しているため、マイク・ジョンソン議長は、国防総省、国務省、財務省、保健省、教育省の資金を含む1.2兆ドルを超える法案を承認させるために、今日の午後の採決で、わずかな過半数からたった1票を失うことしか許されないだろう。

この法案から、国内安全保障のための640億ドル（うち100億ドルはICE向け）が切り離された。これは、ミネアポリスでの事件後、ホワイトハウスと上院民主党との交渉において、移民取り締まり警察の活動制限を資金承認の条件としたためである。上院で承認され、本日下院で採決されるこの措置は、ICEに関する困難な交渉に時間を確保するため、国内安全保障への資金提供を2月13日まで継続することを規定している。

しかし、多くの民主党議員は、上院議員が交渉した妥協案に同意せず、予算案に投票する前に、ICEの改革（無差別な一斉検挙の停止、覆面捜査官の禁止、ボディカメラの使用義務化、逮捕令状の必要性など）を求めている。

実際、一部の民主党議員は、上院の交渉担当者が実質的な措置を確保できないことを懸念しており、彼らが指摘するように、昨年の歳出法案からすでに750億ドルを受け取っているICEに資金が完全に割り当てられないことを望んでいる。

また、一部の超保守派議員も、全く逆の理由で予算案の承認に反対しているように見えた。その中には、投票するために市民であることを証明する措置を法案に含めるよう求めたフロリダ州の議員もいた。しかし、ジョンソン議長とホワイトハウスの努力により、すべての「共和党員が責任ある行動を取り、政府に資金を提供するよう投票する」ことに納得させたようだと、議長はNBCニュースに語った。