エプスタイン事件、ヒラリー・クリントンがトランプ政権を「隠蔽」で非難

「書類を公開せよ」と元国務長官は述べた。彼女は数ヶ月間拒否した後、夫のビルと共に議会の調査委員会に出席することに同意した。米国大統領の反論：「隠すことは何もない、私は無罪放免された」

元国務長官のヒラリー・クリントンは、エプスタイン事件の書類管理における「隠蔽」でトランプ政権を非難した。「書類を公開せよ」とクリントンは月曜日、世界フォーラムに参加したベルリンからBBCに語った。「彼らは遅々として進んでいない」。数ヶ月間拒否した後、ビルとヒラリー・クリントンはエプスタイン事件に関する議会の調査委員会に出席することに同意した。ビル・クリントンは2月27日に証言し、ヒラリーはその前日に証言する。BBCのインタビューで、元ファーストレディは、公聴会を非公開ではなく公開で行うという夫妻の要求を改めて表明した。「私たちは出廷しますが、公開で行う方が良いと考えています」とヒラリーは述べた。

「私たちには隠すことは何もありません。私たちはこれらのファイルの完全な公開を繰り返し要求してきました。日光が最高の消毒剤だと考えています」と元大統領候補は付け加え、自分と夫がトランプから注意をそらすために利用されていると述べた。

ヒラリー・クリントンは、エプスタインの有罪判決を受けた共犯者であるギレーヌ・マクスウェルと「数回」会ったことがあると述べた。エプスタインのファイルに名前が載っていたビル・クリントンはエプスタインを知っていたが、20年前に彼とのすべての接触を断ったと述べた。アンドリュー・マウントバッテン＝ウィンザーが議会の委員会に出席する機会について尋ねられたヒラリー・クリントンは、「証言を求められた人は皆、そうすべきだと思います」と答えた。

トランプの反論

エアフォースワンから、トランプは「隠すことは何もない」と説明して答えた。「私は無罪放免された。ジェフリー・エプスタインとは何の関係もなかった」とBBCが報じたところによると、彼は強調した。「彼らはそれを望んでいたが、全く逆の結果を見つけた」と彼は述べた。「彼らは彼らを巻き込んでいる。そしてそれが彼らの問題だ…何が起こるか見なければならない」と付け加え、最後に「彼女は本当にトランプ障害症候群を患っている」と締めくくった。