Лавина в Сьерра-Неваде, 10 лыжников пропали без вести

Десять лыжников числятся пропавшими без вести после лавины, сошедшей вчера в Калифорнии. Об этом сообщили местные власти, уточнив, что лавина обрушилась на Касл-Пик в Сьерра-Неваде, в северной части штата.

Группа из 16 лыжников, включая четырех гидов, была накрыта лавиной во время катания вне трассы, по данным офиса шерифа округа Невада. «По меньшей мере шесть лыжников выжили после лавины и все еще находятся на месте происшествия, ожидая помощи, в то время как остальные 10 объявлены пропавшими без вести», — говорится в заявлении офиса шерифа.

«Спасательные операции в настоящее время продолжаются, в них задействовано 46 спасателей. Погодные условия остаются крайне опасными». Вчера действовало предупреждение о лавинной опасности, сообщающее о высоком риске. С воскресенья Калифорния пострадала от шторма, который принес сильные дожди в Лос-Анджелес на юге и обильные снегопады в горах на севере штата.