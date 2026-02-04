Ливия, убит Сейф аль-Ислам, 'следователи работают над сужением круга подозреваемых'

Сейф аль-Ислам Каддафи скончался от огнестрельных ранений. Это подтвердил сегодня утром офис генерального прокурора, как сообщает ливийское агентство Lana, на следующий день после новостей о смерти сына Муаммара Каддафи, убитого вчера в Ливии, в районе Зинтана. Продолжается, уточняется, работа следователей по "сбору улик", допросу свидетелей и "сужению круга подозреваемых".

Вчера источник, близкий к семье, сообщил телеканалу "Аль-Арабия" о засаде, устроенной отрядом из четырех нападавших, которые, проникнув в сад резиденции Сейфа аль-Ислама, открыли огонь по сыну Каддафи.