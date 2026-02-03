США, сегодня Палата представителей голосует за пакет мер по прекращению шатдауна

Республиканцы Палаты представителей сегодня намерены одобрить пакет бюджета, положив тем самым конец шатдауну, второму за время нового президентства Трампа, начавшемуся в прошлую субботу. Поскольку демократы объявили, что не будут голосовать за пакет, спикер Майк Джонсон на сегодняшнем дневном голосовании сможет позволить себе потерять лишь один голос своего крайне незначительного большинства, чтобы пакет на сумму более 1,2 триллиона долларов, содержащий средства для министерств обороны, государственного департамента, казначейства, здравоохранения и образования, был одобрен.

Из пакета были исключены 64 миллиарда долларов на внутреннюю безопасность, 10 из которых предназначены для ICE, в ходе переговоров между Белым домом и демократами Сената, которые после событий в Миннеаполисе поставили ограничение действий антииммиграционной полиции в качестве условия для утверждения средств. Мера, одобренная Сенатом и сегодня вынесенная на голосование в Палате представителей, тем не менее предусматривает финансирование внутренней безопасности до 13 февраля, чтобы дать время для сложных переговоров по ICE.

Однако многие депутаты-демократы не согласны с компромиссом, достигнутым сенаторами, требуя реформ ICE — включая прекращение неизбирательных рейдов, агентов в масках, обязательное использование нательных камер и необходимость ордеров на арест — прежде чем голосовать за бюджет.

Некоторые депутаты-демократы опасаются, что переговорщики в Сенате не смогут добиться существенных мер, и хотели бы, чтобы средства для ICE не выделялись полностью, поскольку, как они напоминают, ICE уже получила 75 миллиардов долларов по закону о расходах прошлого года.

Даже некоторые ультраконсервативные депутаты, по диаметрально противоположным причинам, выступали против одобрения бюджета, среди них была депутат из Флориды, которая требовала включить в пакет меру, обязывающую доказывать гражданство для участия в голосовании. Но усилия Джонсона, а также Белого дома, похоже, убедили всех «республиканцев поступить ответственно и проголосовать за финансирование правительства», — заявил спикер Nbcnews.