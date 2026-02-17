Дело Эпштейна: Хиллари Клинтон обвиняет администрацию Трампа в "сокрытии"

"Раскройте досье", - заявила бывший госсекретарь, которая, после месяцев отказа, согласилась вместе с мужем Биллом предстать перед следственной комиссией Конгресса. Ответ президента США: "Мне нечего скрывать, я был оправдан"

Хиллари Клинтон - (АФП)
17 febbraio 2026 | 14.31
Redazione Adnkronos
Бывший госсекретарь Хиллари Клинтон обвиняет администрацию Трампа в "сокрытии" в деле Эпштейна. "Раскройте досье", - заявила Клинтон в понедельник BBC из Берлина, где она участвовала во Всемирном форуме. "Они действуют медленно". После месяцев отказа Билл и Хиллари Клинтон согласились предстать перед следственной комиссией Конгресса по делу Эпштейна. Билл Клинтон даст показания 27 февраля, Хиллари — днем ранее. В интервью BBC бывшая первая леди подтвердила просьбу пары о проведении слушаний публично, а не за закрытыми дверями. "Мы явимся, но считаем, что лучше сделать это публично", - сказала Хиллари.

"Нам нечего скрывать. Мы неоднократно просили о полной публикации этих файлов. Мы считаем, что солнечный свет — лучший дезинфектор", - добавила бывшая кандидатка в президенты, которая говорила об использовании ее и ее мужа для отвлечения внимания от Трампа.

Хиллари Клинтон заявила, что встречалась с Гислейн Максвелл, осужденной сообщницей Эпштейна, "несколько раз". Билл Клинтон, который фигурировал в досье Эпштейна, знал Эпштейна, но заявил, что прекратил все контакты с ним двадцать лет назад. На вопрос об Эндрю Маунтбеттене-Виндзоре и о том, стоит ли ему предстать перед комиссией Конгресса, Хиллари Клинтон ответила: "Я думаю, что все, кого просят дать показания, должны это сделать".

Ответ Трампа

Из самолета Air Force One Трамп ответил, объяснив, что ему "нечего скрывать". "Я был оправдан. Я не имел никакого отношения к Джеффри Эпштейну", - подчеркнул он, как сообщает BBC. "Они надеялись на это и обнаружили прямо противоположное", - сказал он. "Они вовлекают их. И это их проблема... Нам придется посмотреть, что произойдет", - добавил он, заключив: "У нее действительно синдром расстройства Трампа".

Vedi anche
News to go
Referendum, Carta europea disabilità è un documento valido
News to go
Bonus moto e motorini al via, come funziona
Un 'Oscar' in Ucraina per Sean Penn: "Fatto con resti di un vagone colpito dai russi" - Video
Auto si ribalta nel torrente, carabinieri salvano due persone intrappolate - Video
News to go
Pubblica amministrazione, stretta smart working: l'allarme del sindacato
News to go
Caro benzina e gasolio, torna la corsa al pieno a Livigno
News to go
Petrolio alle stelle per guerra in Iran, prezzi Italia ancora in aumento
News to go
Maltempo, Calabria colpita da piogge torrenziali
News to go
Pasqua, arriva la stangata: rincari dal 6 al 10% sulle uova di cioccolata
News to go
La Lega rilancia la battaglia contro il velo islamico, presentato ddl
News to go
Menarini chiude il 2025 con fatturato a 4,89 miliardi di euro: +6,2%
News to go
Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"


