Дело Эпштейна: Хиллари Клинтон обвиняет администрацию Трампа в "сокрытии"

"Раскройте досье", - заявила бывший госсекретарь, которая, после месяцев отказа, согласилась вместе с мужем Биллом предстать перед следственной комиссией Конгресса. Ответ президента США: "Мне нечего скрывать, я был оправдан"

Бывший госсекретарь Хиллари Клинтон обвиняет администрацию Трампа в "сокрытии" в деле Эпштейна. "Раскройте досье", - заявила Клинтон в понедельник BBC из Берлина, где она участвовала во Всемирном форуме. "Они действуют медленно". После месяцев отказа Билл и Хиллари Клинтон согласились предстать перед следственной комиссией Конгресса по делу Эпштейна. Билл Клинтон даст показания 27 февраля, Хиллари — днем ранее. В интервью BBC бывшая первая леди подтвердила просьбу пары о проведении слушаний публично, а не за закрытыми дверями. "Мы явимся, но считаем, что лучше сделать это публично", - сказала Хиллари.

"Нам нечего скрывать. Мы неоднократно просили о полной публикации этих файлов. Мы считаем, что солнечный свет — лучший дезинфектор", - добавила бывшая кандидатка в президенты, которая говорила об использовании ее и ее мужа для отвлечения внимания от Трампа.

Хиллари Клинтон заявила, что встречалась с Гислейн Максвелл, осужденной сообщницей Эпштейна, "несколько раз". Билл Клинтон, который фигурировал в досье Эпштейна, знал Эпштейна, но заявил, что прекратил все контакты с ним двадцать лет назад. На вопрос об Эндрю Маунтбеттене-Виндзоре и о том, стоит ли ему предстать перед комиссией Конгресса, Хиллари Клинтон ответила: "Я думаю, что все, кого просят дать показания, должны это сделать".

Ответ Трампа

Из самолета Air Force One Трамп ответил, объяснив, что ему "нечего скрывать". "Я был оправдан. Я не имел никакого отношения к Джеффри Эпштейну", - подчеркнул он, как сообщает BBC. "Они надеялись на это и обнаружили прямо противоположное", - сказал он. "Они вовлекают их. И это их проблема... Нам придется посмотреть, что произойдет", - добавил он, заключив: "У нее действительно синдром расстройства Трампа".