Венесуэла, Родригес назначила министром туризма дочь Диосдадо Кабельо

Даниэлла Кабельо, дочь влиятельнейшего министра внутренних дел Диосдадо Кабельо, назначена министром туризма. Об этом сообщила временный президент Венесуэлы Делси Родригес в сообщении в Telegram, в котором она написала, что 33-летняя "возьмет на себя ответственность за стимулирование развития и продвижения национальной туристической системы". Кабельо, у которой более 400 тысяч подписчиков в Instagram и около 290 тысяч в TikTok, включена в санкционный список правительства Каракаса Министерства финансов США с ноября 2024 года, после оспариваемых выборов, выигранных Николасом Мадуро, который с 3 января находится в тюрьме в Нью-Йорке.