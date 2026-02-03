Китай, Nyt: Си Цзиньпин 'без' генералов, рядом с лидером остался только один

С 2023 года китайский лидер Си Цзиньпин 'спас' только одного из генералов могущественной Военной комиссии. Из высокопоставленных офицеров, запечатленных с Чжан Юся, уволенным в прошлые выходные, на фотографии, которая в том году облетела весь мир, остался только один — Чжан Шэнминь. Остальные, один за другим, были отстранены от должности или находятся под следствием. Также были отстранены десятки высокопоставленных офицеров. Об этом пишет в своем анализе New York Times, которая, исходя из новостей, поступающих от китайских СМИ и официальных объявлений, обращает внимание на то, что она считает "вакуумом" в высшем руководстве китайской армии после трех лет "чрезвычайных чисток", которые не пощадили даже его верных сторонников и не имеют прецедентов в современной китайской истории.

Согласно анализу газеты, в начале 2023 года в Китае было по меньшей мере 30 генералов и адмиралов, возглавляющих театральные командования и подразделения со специализированными компетенциями, и почти все они 'исчезли' или были уволены. В некоторых случаях Си Цзиньпин выбирал новых генералов в качестве 'наследников', но многие из них 'исчезли', по крайней мере публично. По данным Nyt, только семь генералов, похоже, сохраняют активную роль.

Увольнение генерала Чжан Юся, вместе с генералом Лю Чжэньли, оставило Центральную военную комиссию без командиров, которые готовят силы к бою, без двух "оперативных" командиров, подчеркивает анализ. В то время как Чжан Шэнминь, повышенный в октябре прошлого года до заместителя председателя Центральной военной комиссии, где он находился долгое время, теперь, по данным газеты, отвечает за соблюдение дисциплины и лояльности. Также произошли 'изменения' в пяти театральных командованиях, регионах, созданных в 2016 году Си Цзиньпином для Вооруженных Сил, включая Восточное командование, в сферу которого входят операции вокруг Тайваня, куда в прошлом году прибыл новый командующий.