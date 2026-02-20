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'La giustizia italiana al bivio', 23 febbraio confronto sul referendum a Università Lum Giuseppe Degennaro

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'La giustizia italiana al bivio', 23 febbraio confronto sul referendum a Università Lum Giuseppe Degennaro
20 febbraio 2026 | 15.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'La giustizia italiana al bivio'. E' il titolo dell’incontro–dibattito dedicato al confronto sul referendum confermativo della legge costituzionale concernente 'Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare', in programma lunedì 23 febbraio 2026, alle ore 10, presso l’Aula Rossi dell’Università Lum Giuseppe Degennaro.

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Dopo i saluti e l’introduzione del Rettore Antonello Garzoni, l’iniziativa vedrà le presentazioni di Riccardo Figliolia, Segretario Generale Confimi Industria BaBifg e Massimo Melpignano, Responsabile nazionale Konsumer Italia. Interverranno Francesco Paolo Sisto, viceministro alla Giustizia per il Comitato del Sì, e Donatella Curtotti, ordinario di Procedura Penale e Prorettore dell’Università di Foggia per il Comitato del No.

L’incontro prevede una sessione di q&a e si concluderà con l’intervento di Massimiliano Lanzi, Professore di Diritto Penale. A moderare il dibattito sarà il giornalista Antonio Bucci.

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referendum giustizia italiana ordinamento giurisdizionale Corte disciplinare
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