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Milano Cortina, esauriti preservativi nel villaggio: in arrivo nuove scorte per atleti

Il portavoce del Cio stima che ne siano stati usati circa 10mila

Medaglia olimpica - Ipa/Fotogramma
Medaglia olimpica - Ipa/Fotogramma
15 febbraio 2026 | 12.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gli organizzatori olimpici hanno promesso nuove scorte di preservativi gratuiti per gli atleti dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026, dopo l'esaurimento nei vari villaggi. "Possiamo confermare che la scorta di preservativi nei villaggi olimpici è stata temporaneamente esaurita a causa di una domanda superiore alle aspettative", ha dichiarato il comitato organizzatore alla dpa. "Saranno riforniti costantemente fino alla fine dei Giochi per garantirne la disponibilità continua".

I Giochi di Milano Cortina si svolgono fino al 22 febbraio. I preservativi gratuiti alle Olimpiadi sono stati introdotti nel 1988 e circa 300.000 sono stati resi disponibili durante l'ultima edizione estiva del 2024, diventando anche un souvenir molto apprezzato dagli atleti.

Secondo il portavoce del Comitato Olimpico Internazionale Mark Adams, la cifra relativa a Milano Cortina è molto inferiore. "Penso che ne siano stati utilizzati 10mila, 2.800 atleti, potete immaginare, come si suol dire...", ha detto sabato, aggiungendo: "Questo dimostra chiaramente che San Valentino è in pieno svolgimento nel villaggio".

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Giochi olimpici invernali preservativi gratuiti San Valentino milano cortina milano cortina preservativi
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