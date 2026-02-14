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Milano Cortina, Auro Bulbarelli condurrà la telecronaca Rai della cerimonia finale

Il giornalista sportivo sarà affiancato dal soprano Cecilia Gasdia, Sovrintendente dell'Arena di Verona

Auro Bulbarelli - Ipa
Auro Bulbarelli - Ipa
14 febbraio 2026 | 12.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Novità sulla cerimonia finale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. A quanto apprende l'Adnkronos la telecronaca Rai sarà condotta dal giornalista sportivo Auro Bulbarelli, che sarà affiancato nella sua conduzione dal soprano Cecilia Gasdia, Sovrintendente dell'Arena di Verona.

La cerimonia di chiusura si terrà infatti nell'Arena di Verona, l'iconico anfiteatro incarna la ricchezza culturale italiana, offrendo uno scenario senza pari per concludere un evento di portata mondiale. L'appuntamento è il 22 febbraio per uno spettacolo che fonderà musica, arte e puro spirito sportivo, celebrando l'unità e la fratellanza tra atlete, atleti e nazioni. Sarà l'occasione per rendere omaggio a tutti i partecipanti, prima del tradizionale passaggio di consegne.

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milano cortina auro bulbarelli milano cortina telecronaca olimpiadi telecronaca
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