Ford Ranger festeggia un decennio di successi, confermandosi per il decimo anno consecutivo come il pick-up più venduto in Europa. Una leadership indiscussa che trova la sua massima espressione in Italia, dove il Ranger domina il segmento dei pick-up dal 2016.

Sinonimo di potenza, adattabilità e versatilità, il Ford Ranger si afferma come il punto di riferimento sul mercato italiano, dove un pick-up su due è proprio questo iconico modello.

Anche il 2024 si conferma un anno record per Ford Pro in Italia, che ha registrato oltre 35.000 unità vendute, con un incremento di oltre 7.000 veicoli rispetto al 2023. La quota di mercato ha raggiunto il 19,7%, crescendo di 3 punti percentuali in un solo anno.

“Il Ford Ranger è molto più di un semplice pick-up: rappresenta uno strumento indispensabile per aziende e professionisti che necessitano di un veicolo capace di superare ogni aspettativa, offrendo al contempo un design accattivante e linee eleganti”, ha dichiarato Fabrizio Faltoni, Amministratore Delegato di Ford Italia. “Il suo successo in Italia testimonia la nostra capacità di rispondere alle esigenze dei clienti con veicoli all'avanguardia, performanti e versatili”.

Nuovo Ford Ranger Plug-in Hybrid

Ford Pro innova ancora il segmento dei pick-up con l'introduzione della versione Plug-in Hybrid (PHEV) dell’apprezzato noto pick-up.

Una versione elettrificata mantiene tutte le straordinarie caratteristiche del Ranger tradizionale, incluse capacità di traino, portata e prestazioni off-road. Una configurazione che offre una coppia massima di 697 Nm, la più alta mai raggiunta da un Ranger, e un'autonomia in modalità elettrica fino a 43 km.