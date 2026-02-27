All'Ariston per la serata delle cover e dei duetti si sono esibiti tutti i 30 Big in gara

Ditonellapiaga e TonyPitony vincono la serata della cover di Sanremo 206. Per la concorrente in gara al festival 105 punti al FantaSanremo. Ecco come sono andati gli altri Big in gara al fantasy game della kermesse, tra bonus e malus assegnati durante la quarta serata.

I fantagiocatori avevano avuto la possibilità di modificare la propria formazione, sostituendo titolari e riserve tra loro e scegliendo un nuovo capitano. Anche sabato 28, dalle 8 alle 20, ci sarà nuovamente la possibilità di modificare la propria squadra tramite l'app del FantaSanremo.