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Maya Hawke si è sposata, alla cerimonia i colleghi di 'Stranger Things' - Le immagini

Figlia d'arte di Ethan Hawke e Uma Thurman, l'attrice ha sposato il musicista Christian Lee Hutson

Maya Hawke - Ipa
Maya Hawke - Ipa
16 febbraio 2026 | 10.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 6 minuti

Maya Hawke si è sposata nel giorno di San Valentino. A riportare la notizia i siti americani, con tanto di foto dell'attrice, 27 anni, in abito bianco per le strade di New York insieme al padre Ethan Hawke e alla madre Uma Thurman. Alle nozze quasi tutto il cast di 'Stranger Things', la serie che le ha regalato la fama grazie al ruolo di Robin.

Chi è il marito di Maya Hawke

L'attrice ha sposato Christian Lee Hutson, che ha 35 anni ed è un cantautore. I due si conoscono da molti anni, ma per diverso tempo sono stati solo amici. Solo nel 2023 è nata una storia d'amore, A raccontarlo era stata la stessa Maya Hawke al Zach Sang Show: "È fantastico. Non posso che consigliare di avere una relazione con un amico. È il massimo. Ti conosce come una persona che ha dei sentimenti, che ha frequentato altre persone... non solo come un pezzo di carta su cui proiettare la loro immagine di ragazza perfetta".

La cerimonia

Secondo quanto riporta il magazine 'Hello!' Maya Hawke e Christian Lee Hutson si sono sposati nella chiesa St. George's Episcopal a Manhattan e, dopo la cerimonia nuziale, gli ospiti si sono recati a piedi al ricevimento presso 'The Players', un club privato a Gramercy Park.

I colleghi di 'Stranger Things' presenti

Negli scatti di 'People' è possibile notare i colleghi di 'Stranger Things' Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton e Joe Keery tra i presenti alla cerimonia. Maya Hawke è entrata nel cast della serie nel 2019, con l'arrivo del suo personaggio, Robin Buckley, nella terza stagione.

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