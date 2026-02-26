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Sanremo 2026, ascolti seconda serata: 9 milioni di spettatori e il 59,5% di share

Quarto share più alto dal 1995. I picchi di ascolto con Pilar Fogliati e Lillo. L'ascolto medio della serata del mercoledì dell'anno scorso fu di 11.800.000 spettatori

Pilar Fogliati, Laura pausini, Carlo Conti, Achille Lauro e Lillo - (Ipa)
Pilar Fogliati, Laura pausini, Carlo Conti, Achille Lauro e Lillo - (Ipa)
26 febbraio 2026 | 10.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sono stati 9.053.000 gli spettatori che ieri mercoledì 25 febbraio hanno visto la seconda serata del festival di Sanremo 2026, con una media del 59,5% di share nella total audience, il quarto più alto dal 1995.

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L'ascolto medio della serata del mercoledì dell'anno scorso, dalle 21.16 all'1.11, fu di 11.800.000 spettatori con il 64.6% di share.

La prima parte della seconda serata (dalle 21.46 alle 23.34) ha raccolto 11 milioni 531mila telespettatori, pari al 58.2% di share e la seconda (dalle 23.39 all'1.10) ha avuto 5 milioni 947mila con il 62.7% di share.

Il picco di ascolto in termini di share è stato alle 00:49 con il 66,1% con il bis dell'esibizione di Lillo. In valori assoluti il picco di ascolto è stato alle 21:57 con 13.706.000 spettatori con l'ingresso di Pilar Fogliati.

L'anno scorso la seconda serata del festival era stata seguita nella prima parte, dalle 21.16 alle 23.28, da 14.900.000 spettatori con il 63,6% di share e nella seconda parte, dalle 23.33 all'1.11, da 7.600.000 spettatori con il 67,2%.

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