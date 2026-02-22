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Sanremo 2026, sei puntate speciali per BellaMa’: Diaco affiancato da Rosa Chemical

Si parte domani, lunedì 23 febbraio, per scoprire le ultime notizie e sondare il clima sanremese

Diaco e Rosa Chemical - Ipa
Diaco e Rosa Chemical - Ipa
22 febbraio 2026 | 11.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'BellaMa’ ', il varietà del pomeriggio di Rai 2 condotto da Pierluigi Diaco, sta preparando sei puntate speciali dedicate al Festival di Sanremo 2026, con un grande cast in studio e inviati d’eccezione in Riviera. La prima grande novità riguarda la conduzione: infatti quest’anno Pierluigi Diaco sarà affiancato da Rosa Chemical. Poi, per commentare il Festival dallo Studio 1 della Dear - Fabrizio Frizzi di Roma, ci saranno per tutta la settimana Marco Columbro, Paolo Brosio, Vladimir Luxuria, Raffaello Tonon, Pamela Petrarolo e Rosanna Vaudetti.

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Si partirà già lunedì 23 febbraio, per scoprire le ultime notizie e sondare il clima sanremese, grazie a tre inviati d’eccezione: Roberta Capua, che presidierà le postazioni davanti al Teatro Ariston e alla SIAE Lounge, Domenico Restuccia dalla porta carraia dell’Ariston e Angela Achilli, che dal lungomare di Sanremo farà cantare le hit festivaliere ai fan dei cantanti in gara, tutti i giorni fino a venerdì 27 febbraio.

Lunedì 2 marzo l’ultima puntata speciale dedicata al Festival, gli inviati, di ritorno da Sanremo, si aggiungeranno a un nuovo parterre di ospiti, composto da Rita Forte, Manuela Villa, Memo Remigi, Raffaello Tonon e Pamela Petrarolo, per commentare l’esito del Festival e fare un bilancio della 76esima edizione della kermesse canora.

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Sanremo 2026 Festival di Sanremo Rai 2 Bella Ma' Diaco Rosa Chemical tv news
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