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Stasera torna 'Taratata' con Paolo Bonolis, gli ospiti e dove vedere lo show

La nuova edizione dello show, andato in onda dal 1998 al 2001

Paolo Bonolis
Paolo Bonolis
16 febbraio 2026 | 08.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo il ritorno della scorsa settimana, 'Taratata' fa il bis questa sera. La nuova edizione dello storico format televisivo, andato in onda dal 1998 al 2001 su Rai1, torna con una seconda puntata.

Lo show

Lo show è basato su un racconto degli artisti inedito e su performance originali, tra duetti e sorprese. A condurlo Paolo Bonolis dalla ChorusLife Arena di Bergamo.

Gli ospiti

Annalisa, Fiorella Mannoia, Negramaro, Alessandra Amoroso, Luca Carboni e Gigi D'Alessio gli ospiti di oggi.

Dove e quando vederlo

Oggi, lunedì 16 febbraio, in prima serata su Canale 5.

Riproduzione riservata
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Tag
Taratata Paolo Bonolis taratata bonolis taratata canale 5
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