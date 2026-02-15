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Caso Bastoni, Bergomi: "Ragazzo sensibile, non bisogna colpevolizzarlo. Chieda scusa"

L'espulsione di Pierre Kalulu in Inter-Juventus continua a far discutere

Il rosso a Kalulu e l'esultanza di Bastoni - Afp
Il rosso a Kalulu e l'esultanza di Bastoni - Afp
15 febbraio 2026 | 23.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il caso Bastoni continua a far discutere. Dopo l'espulsione di Pierre Kalulu in Inter-Juventus, condizionata dalla simulazione del difensore nerazzurro che ha provocato l'errore di La Penna costato il secondo giallo al francese, sul banco degli imputati ci è finito proprio Bastoni. "Io starei sulla trance agonistica. Conoscendo il ragazzo e la sensibilità che ha, doveva andare subito a parlare, ma c'è tempo per chiedere scusa. Non bisogna colpevolizzarlo, si può sempre chiedere scusa", ha detto Beppe Bergomi a SkySport Club.

"I giocatori devono farsi un esame di coscienza", ha detto invece Alessandro Costacurta, "io non me l'aspettavo da Bastoni, non di certo quell'esultanza. Ci sono rimasto male perché Bastoni sta andando verso un elite nel calcio italiano. Spero si tratti di un errore e che non lo rifaccia più".

La soluzione però, per evitare il ripetersi di episodi del genere, secondo Marco Bucciantini c'è già ed è il Var: "Questa è la simulazione di una dinamica. Si può già provvedere e progredire, disintossicando il calcio dall'antisportività".

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bastoni kalulu espulsione kalulu inter juve bergomi
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