Como-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Sfida dal sapore europeo nella 23esima giornata di Serie A

Atalanta - Ipa/Fotogramma
Atalanta - Ipa/Fotogramma
01 febbraio 2026 | 07.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Atalanta torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 1 febbraio, la Dea sfida il Como - in diretta tv e streaming - in trasferta nella 23esima giornata di Serie A. La squadra di Palladino è reduce dalla sconfitta in Champions League contro l'Union Saint-Gilloise, che comunque non ha condizionato la qualificazione ai playoff, mentre in campionato aveva battuto il Parma 4-0 nell'ultima giornata. Quella di Fabregas invece ha battuto la Fiorentina in Coppa Italia e il Torino in Serie A, abbattuto con un netto 6-0.

Como-Atalanta, orario e probabili formazioni

La sfida tra Como e Atalanta è in programma oggi, domenica 1 febbraio, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni:

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Morata. All. Fabregas

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; De Ketelaere; Scamacca, Raspadori. All. Palladino

Como-Atalanta, dove vederla in tv

Como-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
