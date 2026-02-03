I rossoneri hanno battuto i rossoblù nella sfida che chiude la 23esima giornata di campionato

Vittoria per il Milan. Oggi, martedì 3 febbraio, i rossoneri hanno battuto il Bologna al Dall'Ara, imponendosi per 3-0 nella sfida che chiude la 23esima giornata di Serie A. A decidere il match le reti, nel primo tempo, di Loftus-Cheek al 20' e di Nkunku su rigore al 39', mentre nella ripresa il tris è firmato da Rabiot al 48'. Con questo successo la squadra di Allegri torna a -5 dall'Inter capolista, salendo a 50 punti in classifica. Rimane a 30 il Bologna, lontana dalla zona europea.

Nel prossimo turno di Serie A, il Bologna ospiterà il Parma, mentre la sfida tra Milan e Como, prevista per la 24esima giornata, slitta al 18 febbraio.