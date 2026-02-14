La Dea ha battuto i biancocelesti nella 25esima giornata di campionato
L'Atalanta batte la Lazio all'Olimpico. Oggi, sabato 14 febbraio, la Dea ha superato i biancocelesti 2-0 nella 25esima giornata di Serie A. Decisivo il rigore trasformato da Ederson al 41' e il gol di Zalewski al 60'. Con questa vittoria la squadra di Palladino sale a 42 punti, superando il Como, battuto nel pomeriggio dalla Fiorentina in casa, e prendendosi il sesto posto in classifica. Rimane invece ferma a quota 33, ottava, la Lazio.
Nel prossimo turno di Serie A, la Lazio volerà a Cagliari mentre l'Atalanta ospiterà il Napoli.