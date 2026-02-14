circle x black
Cerca nel sito
 

Lazio-Atalanta 0-2, Ederson e Zalewski stendono Sarri e Palladino è sesto

La Dea ha battuto i biancocelesti nella 25esima giornata di campionato

Ederson e Krstovic - Ipa/Fotogramma
Ederson e Krstovic - Ipa/Fotogramma
14 febbraio 2026 | 17.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Atalanta batte la Lazio all'Olimpico. Oggi, sabato 14 febbraio, la Dea ha superato i biancocelesti 2-0 nella 25esima giornata di Serie A. Decisivo il rigore trasformato da Ederson al 41' e il gol di Zalewski al 60'. Con questa vittoria la squadra di Palladino sale a 42 punti, superando il Como, battuto nel pomeriggio dalla Fiorentina in casa, e prendendosi il sesto posto in classifica. Rimane invece ferma a quota 33, ottava, la Lazio.

Nel prossimo turno di Serie A, la Lazio volerà a Cagliari mentre l'Atalanta ospiterà il Napoli.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
lazio atalanta lazio atalanta lazio diretta atalanta diretta lazio atalanta diretta lazio oggi atalanta oggi
Vedi anche
News to go
Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"
News to go
Napoli, inaugurata la Borsa Mediterranea del Turismo
Da Parietti a Matano, l'omaggio degli amici a Enrica Bonaccorti - Video
Enrica Bonaccorti, l'ultimo saluto sulle note della Lontananza - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Vaia: "Ssn va rivisto, da regole a tariffe. La persona al centro" - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Giorlandino: "Tariffe giuste e regole uguali per tutti" - Video
Trump pubblica video raid su Kharg Island: colpiti obiettivi militari, petrolio risparmiato… per ora
Presentata oggi a Roma Run Rome The Marathon, 36.000 iscritti al via: le interviste - Video
News to go
Rombo bianco su sfondo blu, nuovo cartello stradale: cosa significa
Carboni e Paradiso, il doppio duetto che infiamma Roma - Video
News to go
Guerra in Iran, settore agroalimentare italiano in crisi
News to go
Poche donne al comando, solo il 22,4% dei posti nei governi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza