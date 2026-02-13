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Pisa-Milan 1-2, Loftus-Cheek e Modric riportano Allegri a -5 dall'Inter

I rossoneri hanno battuto i toscani nella 25esima giornata di campionato

Pisa-Milan - Ipa/Fotogramma
Pisa-Milan - Ipa/Fotogramma
13 febbraio 2026 | 20.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Vince il Milan. Oggi, venerdì 13 febbraio, i rossoneri hanno battuto il Pisa 2-1 in trasferta nella 25esima giornata di Serie A. Decisive per la squadra di Allegri le reti di Loftus-Cheek al 39' e di Modric all'85', nel mezzo il momentaneo pareggio di Loyola, in gol al 71'. Con questa vittoria i rossoneri, con una partita da recuperare con il Como mercoledì prossimo, salgono a 53 punti, riportandosi a -5 dall'Inter, impegnato domani nel big match di San Siro contro la Juventus. Il Pisa rimane a quota 15, ultimo in classifica.

Il Milan è atteso dal recupero contro il Como mercoledì prossimo, mentre il Pisa sfiderà la Fiorentina al Franchi.

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