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Fullkrug tocca di mano, Rabiot segna: gol annullato al Milan contro il Pisa

Episodio arbitrale nell'anticipo della 25esima giornata di Serie A

Il gol del Milan - Ipa/Fotogramma
Il gol del Milan - Ipa/Fotogramma
13 febbraio 2026 | 22.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gol annullato al Milan nella sfida con il Pisa. Oggi, venerdì 13 febbraio, i rossoneri sono impegnati nella trasferta contro i toscani, in una partita segnala anche da episodi arbitrali. Al 47', pochi minuti dopo l'inizio del secondo tempo, la squadra di Allegri trova il raddoppio: Fullkrug appoggia il pallone per Rabiot, che si coordina e supera Nicolas con un bel sinistro al volo.

L'arbitro Fabbri però annulla tutto per un precedente tocco di braccio dell'attaccante tedesco, arrivato in rossonero nel mercato di gennaio. Le immagini mostrano infatti il controllo irregolare di Fullkrug, decisivo per fornire l'assist per Rabiot. Nessun consulto con il Var, che conferma quindi la decisione del campo.

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