Europa League, sorteggio playoff: per il Bologna c'è il Brann Bergenn. Possibile derby con la Roma agli ottavi

I rossoblù hanno conosciuto i loro avversari per lo spareggio di febbraio. Poi, c'è il rischio di una sfida tutta italiana

Riccardo Orsolini - Fotogramma/IPA
30 gennaio 2026 | 13.31
Redazione Adnkronos
Il Bologna ha conosciuto la propria avversaria ai playoff di Europa League nel sorteggio di oggi, venerdì 30 gennaio. I rossoblù affronteranno i norvegesi del Brann Bergen nello spareggio per gli ottavi. Il sorteggio di Nyon ha definito anche gli eventuali accoppiamenti per gli ottavi di finale, con la Roma spettatrice interessata visto che agli ottavi potrebbe esserci un derby italiano.

Europa League, il sorteggio

Ecco tutti gli accoppiamenti degli spareggi (andata il 19 febbraio, ritorno il 26 febbraio):

Brann - Bologna

Paok Salonicco - Celta Vigo

Lille - Stella Rossa

Panathinaikos - Viktoria Plzen

Fenerbahce - Nottingham Forest

Ludogorets - Ferencvaros

Celtic - Stoccarda

Dinamo Zagabria - Genk

Se dovesse superare il Brann, agli ottavi il Bologna sfiderebbe Roma o Friburgo.

