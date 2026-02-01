circle x black
Parma-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I bianconeri volano al Tardini per la 23esima giornata di Serie A

Juventus - Afp
01 febbraio 2026 | 07.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sfida di campionato per la Juventus. Oggi, domenica 1 febbraio, i bianconeri sfidano il Parma - in diretta tv e streaming - al Tardini nella 23esima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti è reduce dall'indolore 0-0 contro il Monaco, che non ha compromesso la qualificazione ai playoff di Champions League, mentre in campionato ha battuto il Napoli per 3-0 nel big match dell'ultimo turno. Sconfitta invece per il Parma, superata 4-0 a Bergamo dall'Atalanta.

Parma-Juventus, orario e probabili formazioni

La sfida tra Parma e Juventus è in programma oggi, domenica 1 febbraio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Troilo; Britschgi, Bernabè, Keita, Sorensen, Valeri; Ondrejka, Pellegrino. All. Cuesta

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

Parma-Juventus, dove vederla in tv

Parma-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

