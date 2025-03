"Quello che ho detto sui Friedkin è vero. Hanno speso una barca di soldi e posso condividere che non li abbiano spesi bene". Così il tecnico della Roma Claudio Ranieri ha parlato nella conferenza stampa prima della partita di campionato contro il Venezia rispondendo ad una domanda sugli investimenti compiuti dalla proprietà americana del club.

"Non voglio fare il difensore di nessuno, dico le cose come stanno. Hanno messo 1.2 miliardi nella Roma e forse ne dovranno mettere un altro per lo stadio. Il fair play finanziario è tutt'altra cosa, implica gli stipendi di tutti i componenti della Roma. Hanno un determinato tetto e questa situazione si ripercuote su questo mercato, su quello di giugno e forse anche a gennaio prossimo. Bisogna aumentare le entrate e diminuire le uscite e per farlo dobbiamo andare più avanti nelle competizioni".

Ranieri e il mercato della Roma

Ranieri ha poi aggiunto: "Ci sono tanti calciatori che possono portare soldi come Abraham, Calafiori. Oltre un tetto di straforo non si può fare, se ci andiamo siamo liberi ma non stiamo in Europa per anni. Più di quello che hanno fatto non potevano fare. I Friedkin possono comprare calciatori da 50 milioni, ma poi bisogna pagare lo stipendio e per farlo devi abbassare il monte ingaggi. Roma non è stata fatta in una notte, date tempo a questa proprietà di fare quello che hanno in mente. Ci riusciranno? Da tifoso romanista me lo auguro".

Ranieri: "Ora abbassare monte ingaggi"

In chiusura, il tecnico giallorosso ha commentato il momento della squadra dopo la sconfitta con il Como: "Rivoluzione annunciata dopo Como? A me non hanno detto di rivoluzionare. Chi vi ha fatto filtrare questa cosa non è un vostro amico. A me non hanno mai detto niente, loro sanno che non si possono cambiare tutti. L'obiettivo? Se possibile, di abbassare il monte ingaggi. Se vogliamo far spendere 100 milioni ai Friedkin per un giocatore dobbiamo abbassare il monte ingaggi. Ciò che conta è il monte ingaggi di tutti i dipendenti della Roma. Non si può andare sopra un determinato tetto spese e più di quello non possiamo fare".