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Sinner-Popyrin: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro sfida l'australiano negli ottavi dell'Atp 500 di Doha

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
18 febbraio 2026 | 06.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo Jannik Sinner. Oggi, mercoledì 18 febbraio, il tennista azzurro sfida l'australiano Alexei Popyrin - in diretta tv e streaming - negli ottavi di finale dell'Atp 500 di Doha. Sinner è reduce dall'esordio vincente contro il ceco Tomas Machac, battuto nettamente in due set 6-1, 6-4 al'esordio nel torneo qatariota, che ha segnato il suo rientro dopo la semifinale persa contro Novak Djokovic agli Australian Open 2026.

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Sinner-Popyrin, orario e precedenti

La sfida tra Sinner e Popyrin è in programma oggi, mercoledì 18 febbraio, alle ore 17.30. I due tennisti si sono affrontati in due precedenti, con il parziale fermo sull'1-1. L'australiano ha vinto il primo incrocio in due set al terzo turno del Masters 1000 di Madrid del 2021, mentre l'azzurro ha trionfato 3-0 nel secondo turno degli ultimi Us Open.

Sinner-Popyrin,

Sinner-Popyrin, come tutte le partite dell'Atp di Doha, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
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