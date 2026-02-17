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Apple annuncia un evento a marzo, attesi nuovi iPhone, iPad e MacBook

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Il colosso di Cupertino ha fissato un appuntamento simultaneo tra New York, Londra e Shanghai per presentare le novità della linea Mac e iPad, e forse il nuovo iPhone 17e

Apple annuncia un evento a marzo, attesi nuovi iPhone, iPad e MacBook
17 febbraio 2026 | 11.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Apple ha scelto una strategia insolita per il suo prossimo annuncio globale, programmato per mercoledì 4 marzo. Invece della tradizionale cornice dell'Apple Park, l'azienda terrà una "esperienza speciale" in contemporanea a New York, Londra e Shanghai. La scelta della data non appare casuale, posizionandosi in sovrapposizione al Mobile World Congress di Barcellona, quasi a voler sottrarre l'attenzione mediatica alla principale fiera tecnologica europea attraverso una presentazione decentrata ma d'impatto globale.

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L'invito ufficiale, pur mantenendo il consueto riserbo della casa, offre alcuni spunti cromatici attraverso un logo Apple composto da segmenti gialli, verdi e blu. Queste tonalità richiamano le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi riguardanti il lancio di un MacBook entry-level, pensato per intercettare una fascia di mercato più ampia. Nonostante la natura vaga della comunicazione, le aspettative degli analisti puntano a un rinnovamento massiccio dell'intero ecosistema hardware, con una particolare attenzione alla linea portatili e alla serie iPad.

Secondo le proiezioni più accreditate, il catalogo Mac riceverà aggiornamenti significativi che includono nuovi MacBook Air e MacBook Pro, oltre a inediti display esterni. Il protagonista dell'evento potrebbe essere proprio il laptop economico equipaggiato con il chip A18 Pro, affiancato dal debutto dell'iPhone 17e e di una versione aggiornata dell'iPad Air con processore M4. Sul fronte software, cresce l'attesa per una prima dimostrazione pratica della nuova versione di Siri integrata con funzioni avanzate di intelligenza artificiale, un passaggio considerato cruciale per l'evoluzione dell'ecosistema di Cupertino.

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Apple iPhone 17e iPad MacBook
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