Al Salone Internazionale del Libro di Torino 2022 presentato un nuovo tassello dell’esperienza Joy of Moving

Torino, 20 maggio 2022. Joy of moving è un metodo educativo innovativo, che nasce dal gioco, in grado di favorire non solo lo sviluppo motorio, ma anche quello cognitivo e socio-emozionale dei bambini. Al cuore del metodo c’è il bambino che gioca e la sua finalità è, partendo dalla formazione del corpo in movimento, arrivare alla formazione delle abilità di vita del cittadino, cavalcando l’onda della naturale gioia di muoversi dei bambini.

Il nuovo manuale è interamente pensato, studiato, scritto e dedicato ai genitori, affinché possano trovare nel metodo Joy of moving un supporto valido e costante per interpretare il loro ruolo, così imprescindibile ed essenziale per la crescita serena dei bambini. Dopo l’esperienza difficile di una emergenza sanitaria mondiale, la società tutta ha avuto conferma di quanto essere genitori sia un compito delicato e fondamentale per crescere le nuove generazioni. Joy of moving si propone così di affiancare i genitori in questo compito delicato, facendo loro scoprire che possono essere vicini ai loro figli proprio attraverso il gioco. Non un gioco qualsiasi, ma un gioco di movimento, perché ogni bambino ha in sé una naturale predisposizione a muoversi e un bambino che si muove e gioca, divertendosi, sarà un cittadino attivo domani.

ll metodo Joy of moving è alla base del progetto internazionale di Responsabilità Sociale del Gruppo Ferrero che si impegna nel perseguire un obiettivo molto importante per la gioia dei bambini: incentivare la loro predisposizione naturale a muoversi e a giocare. Da oltre 15 anni, questo progetto opera con l’obiettivo di avvicinare all’attività motoria bambini e famiglie in modo coinvolgente e gioioso, nella convinzione che un’attitudine positiva nei confronti del movimento e dello sport possa rendere i bambini di oggi adulti migliori domani.

Il volume “Joy of moving Family. Forza mettiamoci in gioco!” è il secondo manuale della collana Joy of moving. Il primo, “Joy of moving. MoviMenti & ImmaginAzione. Giocare con la variabilità per promuovere lo sviluppo motorio, cognitivo e del cittadino” descrive l’approccio teorico e metodologico che sostiene l’innovativo metodo ed è uno strumento a disposizione di insegnanti e istruttori del mondo della scuola e dello sport, di chi opera nelle Istituzioni e di cittadini che vogliano trarne ispirazione.

GLI AUTORI:

CATERINA PESCE ha conseguito il diploma ISEF e la laurea in Scienze motorie e in Psicologia e il titolo di Dottore di ricerca in Filosofia (quest’ultima presso l’Università di Berlino). È membro fondatore della Società Italiana di Scienze motorie e sportive e professore associato presso l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, dove insegna Attività motorie per l’età evolutiva e per gli anziani.

ROSALBA MARCHETTI ha dedicato la vita al movimento e allo sport da atleta, da insegnante di Educazione fisica e da coordinatore del servizio di Educazione fisica di Roma (MIUR). Diplomata ISEF, è specializzata in Psicocinetica (Roma e Parigi) e laureata in Pedagogia (Bologna) e in Scienze motorie (Roma). È autrice di libri e articoli a carattere didattico-scientifico.

ANNA MOTTA, insegnante di Educazione Fisica, ha conseguito la specializzazione ISEF post-universitaria in Attività motorie per la scuola primaria e la laurea in Scienze dell’educazione (Torino). È attualmente in comando all’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte come coordinatrice regionale di Educazione fisica e sportiva e si occupa anche di salute, ambiente e sicurezza stradale.

MARIO BELLUCCI ha conseguito il diploma ISEF, la laurea in Scienze motorie e la laurea specialistica in Attività motoria preventiva e adattata (Roma) e il titolo di Dottore di ricerca in Educazione fisica (Budapest). È membro del CONAPEFS e della CAPDI e insegna presso il liceo scientifico “Farnesina” (Roma). Collabora con l’Università “Foro Italico” di Roma presso la cattedra di Attività motorie per l’età evolutiva e per gli anziani.

PASQUALE BELLOTTI, medico, esperto di movimento e di allenamento, bioeticista, insegna attualmente alla LUMSA. Sta dando vita, con suoi allievi eccellenti ed altri grandi esperti, a La Scuoletta Onlus, vera e propria «Accademia di Princìpi e Libera Scuola di pensiero e di formazione permanente in gioco, movimento dell’uomo e sport».

Gli Autori hanno scelto di donare i diritti d’autore a L’Amàca Onlus, un’associazione che promuove progetti di aiuto concreto di sviluppo in Italia e in Africa. Per maggiori info: www.amacaonlus.org

