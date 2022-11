Alessia Piperno tornata in Italia, il rientro a casa: "45 giorni duri" - Video

Alessia Piperno, liberata dopo oltre un mese di detenzione in carcere in Iran, è tornata in Italia oggi ed è rientrata a Roma nella sua casa di Colli Albani. "Sono stati 45 giorni duri, ma non ho subito violenze" ha detto la giovane a quanto si apprende, parlando con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Sotto braccio al padre, la trentenne, arrivata intorno alle 17 a Ciampino, indossava un piumino bluette col cappuccio e un cappello verde.

GUALTIERI LA INVITA IN CAMPIDOGLIO - Ha postato una foto che lo ritrae mentre accoglie Alessia Piperno a Ciampino il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "Bentornata Alessia! Ti aspettiamo in Campidoglio", il tweet che accompagna la foto in cui si vede la ragazza sorridere incontrando il sindaco, con cui ha avuto un breve colloquio in aeroporto.