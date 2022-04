AM Turistic, azienda italiana specializzata in luxury experiences, presenta la sua nuova offerta localizzativa turistica territoriale che si pone l’obiettivo di valorizzare la componente esperienziale della vacanza e del turista grazie all’utilizzo dell’Elicottero e dei Jet Privati. Un progetto che tiene in grande considerazione anche la sostenibilita' grazie a un'iniziativa tutta green.