Apertura del programma GCAP al Canada: riunione dei Ministri della Difesa a Londra

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha preso parte a Londra a un vertice con gli omologhi giapponese, Shinjiro Koizumi, e britannico, Wes Streeting, dedicato allo stato di avanzamento del Global Combat Air Programme (GCAP) e alla possibile partecipazione del Canada. Al termine dell’incontro, Crosetto ha sottolineato come il GCAP rappresenti molto più di un programma industriale e tecnologico per lo sviluppo del velivolo da combattimento di sesta generazione, configurandosi come una scelta strategica per il futuro della sicurezza, della difesa e della competitività dei Paesi coinvolti. Il programma, ha spiegato, nasce dalla condivisione di valori comuni e dalla volontà di Italia, Giappone e Regno Unito di sviluppare insieme capacità adeguate ad affrontare uno scenario globale complesso e in rapida trasformazione tecnologica. Nel corso della riunione i Ministri hanno accolto con favore la decisione del Canada di aderire al GCAP, al momento in qualità di osservatore. Crosetto ha definito tale partecipazione un segnale importante dell’attrattività internazionale del programma, evidenziando come l’interesse manifestato da un Paese alleato e partner strategico confermi la solidità della visione alla base del GCAP e rafforzi la prospettiva di una cooperazione più ampia tra nazioni che condividono valori e obiettivi comuni. Al termine del vertice è stata sottoscritta una dichiarazione congiunta quadrilaterale sulla partecipazione del Canada al programma.

Il comunicato della Difesa