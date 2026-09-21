Asse Italia-Norvegia: Meloni a Oslo per rilanciare l’intesa strategica

A quasi quindici anni dall’ultima visita di un Presidente del Consiglio italiano in Norvegia, lo scorso giovedì 17 settembre, Giorgia Meloni si è recata a Oslo per rafforzare un partenariato strategico di crescente rilevanza sul piano politico, economico e della sicurezza. L’incontro con il Primo Ministro Jonas Gahr Støre ha confermato la volontà dei due Paesi di imprimere nuovo slancio a una cooperazione che travalica la dimensione istituzionale, estendendosi a numerosi ambiti di interesse comune. Al centro del confronto vi è stato il dossier energetico, con la Norvegia che si conferma uno dei principali fornitori di gas dell’Italia, ma i colloqui hanno abbracciato anche temi cruciali per la competitività e l’autonomia strategica europea: dalle materie prime critiche alle tecnologie avanzate, dall’industria della difesa alla cantieristica navale, fino alla cooperazione nel settore spaziale e nel dominio subacqueo. Una visione ampia che valorizza le rispettive proiezioni strategiche, collegando la presenza italiana nell’Artico all’impegno norvegese nel continente africano e favorendo una crescente convergenza sui principali dossier internazionali. Al bilaterale tra Meloni e Støre hanno fatto seguito incontri con le delegazioni e una cena di lavoro con i vertici delle principali realtà industriali dei due Paesi, tra cui gli Amministratori Delegati di Fincantieri, Leonardo, Saipem e i top manager di Aker, Equinor, Kongsberg e Statkraft.

Il comunicato del Governo