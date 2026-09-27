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Etna, aeroporto di Catania chiuso: voli sospesi fino alle 12 di lunedì 28 settembre

La SAC invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto. La situazione resta legata all’evoluzione dell’attività vulcanica e alle condizioni del vento

Areoporto di Catania - (Ipa)
Areoporto di Catania - (Ipa)
27 settembre 2026 | 20.39
Emmanuel Cazalè
LETTURA: 1 minuti

Aeroporto di Catania ancora chiuso fino alle 12 di lunedì 28 settembre a causa della cenere vulcanica dell’Etna. La SAC, società che gestisce lo scalo, ha comunicato il prolungamento della sospensione di tutti i voli in arrivo e in partenza. La decisione è legata all’emissione di cenere in atmosfera e alla direzione dei venti prevalenti, che ha portato alla chiusura degli spazi aerei corrispondenti al settore C1.

La SAC invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto. La situazione resta legata all’evoluzione dell’attività vulcanica e alle condizioni del vento.

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Etna volo cenere vulcanica areoporto catania catania aereoporto catania voli
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