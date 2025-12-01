Avanza in Commissione Difesa del Senato il Programma sviluppo mezzi e armi subacquee

Dopo l’approvazione in Commissione Difesa e in Commissione Bilancio della Camera raggiunta la settimana scorsa, è proseguito anche al Senato l’esame dello schema di decreto ministeriale per lo sviluppo del programma pluriennale dei mezzi e armi subacquee per le missioni affidate al Gruppo operativo incursori, GOI, della Marina Militare (Atto del Governo n. 333). In particolare, la Commissione Affari esteri e Difesa del Senato ha proseguito l’esame in sede consultiva primaria, nel corso del quale la Relatrice, Sen. Pucciarelli (Lega), ha illustrato uno schema di parere favorevole che è stato sottoposto a votazione, al termine della quale è risultato approvato, previa valutazione del parere contrario del Sen. Marton (M5S). Nel dettaglio, la Commissione, valutato e condiviso l’obiettivo del programma che è quello di preservare la capacità operativa delle forze speciali della Marina, concentrandosi su settori specialistici a forte connotazione marittima, apprezzati i costi complessivi del programma e raccomandando il Governo di fornire puntuale aggiornamento sullo sviluppo del programma, esprime parere favorevole.

La scheda del provvedimento