circle x black
Cerca nel sito
 

Avanza in Commissione Difesa del Senato il Programma sviluppo mezzi e armi subacquee

01 dicembre 2025 | 14.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo l’approvazione in Commissione Difesa e in Commissione Bilancio della Camera raggiunta la settimana scorsa, è proseguito anche al Senato l’esame dello schema di decreto ministeriale per lo sviluppo del programma pluriennale dei mezzi e armi subacquee per le missioni affidate al Gruppo operativo incursori, GOI, della Marina Militare (Atto del Governo n. 333). In particolare, la Commissione Affari esteri e Difesa del Senato ha proseguito l’esame in sede consultiva primaria, nel corso del quale la Relatrice, Sen. Pucciarelli (Lega), ha illustrato uno schema di parere favorevole che è stato sottoposto a votazione, al termine della quale è risultato approvato, previa valutazione del parere contrario del Sen. Marton (M5S). Nel dettaglio, la Commissione, valutato e condiviso l’obiettivo del programma che è quello di preservare la capacità operativa delle forze speciali della Marina, concentrandosi su settori specialistici a forte connotazione marittima, apprezzati i costi complessivi del programma e raccomandando il Governo di fornire puntuale aggiornamento sullo sviluppo del programma, esprime parere favorevole.

La scheda del provvedimento

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Programma sviluppo mezzi e armi subacquee Gruppo operativo incursori Marina Militare
Vedi anche
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza