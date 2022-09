Bari, sequestrati al porto 300mila prodotti contraffatti e non sicuri

I militari del II Gruppo della Guardia di Finanza di Bari, in collaborazione con i Funzionari della locale Agenzia dei Monopoli, nelle ultime settimane hanno sequestrato al porto del capoluogo pugliese, in tre distinte operazioni, un ingente quantitativo di prodotti di provenienza estera contraffatti e/o non conformi ai requisiti essenziali sulla sicurezza. Erano destinati al mercato nazionale. Dai controlli sui flussi commerciali è stato possibile intercettare tre diversi automezzi sbarcati dalle motonavi provenienti dalla Grecia, che trasportavano complessivamente più di 190.000 giocattoli, 134.000 paia di guanti da lavoro (Dpi), 2.700 flaconi di insetticida e numerosi articoli per la spiaggia ed il mare. Un totale di 300 mila prodotti contraffatti e non sicuri.