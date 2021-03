Cani e gatti, i consigli per la dieta degli amici a 4 zampe - La diretta domani

(Adnkronos)

I consigli per l'alimentazione di cani e gatti. Fnovi – Federazione nazionale Ordini veterinari Italiani – in collaborazione con AdnKronos rende fruibile a tutti la relazione di Giacomo Biagi, medico veterinario e Professore associato presso il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell'Università di Bologna sarà il relatore dell’incontro di formazione da remoto su “I principali fabbisogni nutrizionali di cani e gatti e come soddisfarli districandosi fra pet food, diete casalinghe e nuove mode”.

Una corretta alimentazione è uno dei tasselli fondamentali per assicurare la buona salute degli animali e prevenire patologie.

A questa importante tematica è dedicata la trasmissione live di mercoledì 24 marzo, con inizio alle ore 14.