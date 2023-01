Caro carburante, ecco i bonus del decreto

Torna il bonus carburante di 200 euro per i lavoratori del settore privato. Lo prevede il decreto legge sulla trasparenza dei prezzi che, pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale, entrerà in vigore domani. Arriva anche un buono di 60 euro per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ovvero, per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

BONUS CARBURANTE - Il bonus è per l'acquisto di carburanti, ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. "Il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti, ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore" si legge nel testo.

BONUS TRASPORTI - Il bonus, previsto dal decreto sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti in Gazzetta ufficiale, è riconosciuto in favore delle persone fisiche che nel 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori. Verrà istituito un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, tale buono che non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.