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Bilancio, Tridico (M5S): "Critici contro l'austerità che l'Europa vuole riportare in auge"

08 ottobre 2026 | 10.21
Redazione Adnkronos
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"È stato votato un pacchetto all'interno della nuova governance economica che in realtà va avanti dal 2024, da quando l'Europa ha scelto, in un modo che noi abbiamo criticato, di ritornare all'austerity. Quindi si sono riprese sostanzialmente le regole di austerità che tra l'altro sono quelle che in questi giorni lo stiamo vedendo nel dibattito italiano fanno male allo stesso governo italiano e al Paese intero. Dopodiché c'erano anche delle cose condivisibili quali le declinazioni tecniche su come sanzionare i Paesi in procedura di inflazione". Così l'eurodeputato e capodelegazione del Movimento 5 Stelle, Pasquale Tridico, in un'intervista al Parlamento europeo di Strasburgo a margine dei voti sull'allineamento del quadro economico di governance dell'Ue e sulla sorveglianza economica degli Stati Ue in difficoltà per la stabilità finanziaria.

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