circle x black
Cerca nel sito
 
blu sfumata

Crisi abitativa, Falcone (FI): "Governo spagnolo caduto per questo. Servono azioni concrete"

08 ottobre 2026 | 10.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Dopo un anno e mezzo di lavoro della Commissione speciale Housing, purtroppo, non si sono viste conseguenze concrete di questa iniziativa, perché il commissario europeo preposto piuttosto che trattare il problema nella sua complessità, guarda soltanto a un aspetto molto marginale, quello degli affitti brevi. Noi invece diciamo che bisogna guardare al problema casa costruendo nuovi immobili, facendo nuovi investimenti, semplificando e soprattutto recuperando l'esistente inutilizzato, creando anche una rigenerazione urbana". Così l'eurodeputato di Forza Italia e membro della commissione speciale sulla crisi degli alloggi nell'Unione europea (HOUS) del Parlamento europeo, Marco Falcone. Ha aggiunto: "Vorrei ricordare che in Europa il governo spagnolo è caduto proprio per il problema emergenza casa".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Legge elettorale, oggi il voto definitivo alla Camera
News to go
Dalle bollette al carburante fino agli alimenti, ecco quanto sono cresciuti prezzi
Un MiG-29 ucraino distrugge un drone russo con il suo cannone di bordo - Video
Gattuso e il segreto della Lazio: "Lavoro e rispetto" - Video
Dottorato honoris causa a Vasco Rossi: "Dopo 50 anni posso diventare una tesi di laurea..." - Video
7 ottobre, Mattarella condanna attacco di Hamas e ricorda la crisi a Gaza - Video
Meloni dal Med9 di Spalato guarda all'Italia e valuta nuovo taglio accise - Videonews della nostra inviata
Ambasciatore Varricchio: "Chip non siano campo di nuovo scontro globale, usare diplomazia" - Video
Ddl antisemitismo, la comunità ebraica: "Alla legge serve maggiore sostegno" - Video
AdnFinance, Conte (Anasf): "Truffe finanziarie in aumento, attenti ai rendimenti troppo alti"
Malagò: "Incomprensioni con Buonfiglio? Termine eufemistico" - Video
Karl Deisseroth annuncia ai figli la vittoria del Nobel, la reazione è emozionante


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza