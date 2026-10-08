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Crisi abitativa, Scuderi (Avs): "Emergenza per Europa, c'è chi non arriva a fine mese e chi fa profitto sulle nostre città"

08 ottobre 2026 | 10.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La crisi abitativa è un'emergenza enorme per l'Europa: le città non possono più vivere e i giovani non possono nemmeno immaginare di entrare nel mercato immobiliare, né per comprare né per affittare". Lo ha dichiarato l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Benedetta Scuderi, al Parlamento europeo di Strasburgo. Condizione che riguarda anche gli anziani, ricordando che "il caso della Spagna parte proprio da una signora anziana", e i lavoratori poveri, che con il loro stipendio "non riescono più a pagare nemmeno l'affitto e le bollette. C'è chi non arriva a fine mese e chi si riempie le tasche di profitto", ha concluso.

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