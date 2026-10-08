circle x black
Cerca nel sito
 
blu sfumata

Deepfake, Moretti (Pd): "Ultima frontiera della violenza di genere. Urge educazione affettiva nelle scuole"

08 ottobre 2026 | 10.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Siamo più di 40 deputate europee vittime di deepfake, una violenza digitale che rappresenta ormai l'ultima frontiera della violenza di genere". Lo dichiara l'eurodeputata del Partito Democratico, Alessandra Moretti, denunciando l'uso dell'intelligenza artificiale come "strumento per zittire le donne esposte, anche in politica, per arginarle e fiaccare la loro determinazione". Moretti sottolinea che le parlamentari non si fermeranno: "Saremo sempre più determinate, insieme ai colleghi maschi, a combattere questo degrado culturale e politico", impegnandosi in modo trasversale affinché le donne siano "libere di fare politica senza questa forma di intimidazione".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Legge elettorale, oggi il voto definitivo alla Camera
News to go
Dalle bollette al carburante fino agli alimenti, ecco quanto sono cresciuti prezzi
Un MiG-29 ucraino distrugge un drone russo con il suo cannone di bordo - Video
Gattuso e il segreto della Lazio: "Lavoro e rispetto" - Video
Dottorato honoris causa a Vasco Rossi: "Dopo 50 anni posso diventare una tesi di laurea..." - Video
7 ottobre, Mattarella condanna attacco di Hamas e ricorda la crisi a Gaza - Video
Meloni dal Med9 di Spalato guarda all'Italia e valuta nuovo taglio accise - Videonews della nostra inviata
Ambasciatore Varricchio: "Chip non siano campo di nuovo scontro globale, usare diplomazia" - Video
Ddl antisemitismo, la comunità ebraica: "Alla legge serve maggiore sostegno" - Video
AdnFinance, Conte (Anasf): "Truffe finanziarie in aumento, attenti ai rendimenti troppo alti"
Malagò: "Incomprensioni con Buonfiglio? Termine eufemistico" - Video
Karl Deisseroth annuncia ai figli la vittoria del Nobel, la reazione è emozionante


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza