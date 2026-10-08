Difesa, Donazzan (FdI): "Procedura rapida, 115 milioni per le PMI"

"Il programma Agile è agile, di nome e di fatto: ha avuto una progedura molto veloce, ne abbiamo discusso in due commissioni, ma questo non ha rallentato l'iter". Lo dichiara l'eurodeputata di Fratelli d'Italia Elena Donazzan, illustrando il programma europeo dedicato alle piccole e medie imprese inserite in una catena di valore. Secondo Donazzan, già nel 2027 partiranno circa 30 progetti che coinvolgeranno più imprese insieme, "con dei capofila robusti, in modo da far crescere tutto il tessuto". Sono 115 milioni di euro i fondi stanziati, destinati "principalmente" a procedure semplificate per il mondo delle PMI.