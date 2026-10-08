Emergenza abitativa, Sberna (FdI): "Quadro Ue insufficiente, si guardi al modello del governo Meloni"

"L'emergenza abitativa in Europa è un fenomeno riconosciuto dal Parlamento, ma il quadro in discussione non ci soddisfa". Lo ha dichiarato l'eurodeputata di Fratelli d'Italia e vicepresidente del Parlamento europeo, Antonella Sberna."Il governo di Giorgia Meloni ha adottato misure concrete e pragmatiche", con garanzie sui mutui a sostegno di giovani coppie e famiglie, il rafforzamento del recupero del patrimonio pubblico, investimenti e semplificazioni per chi costruisce. "Crediamo che sia una ricetta applicabile, da cui tutta Europa possa prendere ispirazione anche in questa discussione parlamentare", ha concluso.